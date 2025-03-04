Polisin dikkati infazı önledi

Kuşadası'nda iki aile arasında kan davası nedeniyle çıkan çatışmada Uğur Denli (33) ölmüş, karşı aileden de Muhammet Furkan Özçelik (17) ağır yaralanmıştı. Kan davalılar çatışmadan yaralı olarak kurtulan Muhammet Furkan Özçelik'i hastanede infaz etmek için harekete geçti. Kanlı infazın istihbaratını alan polis, zaman kaybetmeden harekete geçerek, hastaneye gelen kan davalı iki şüpheliyi kıskıvrak yakalandı. Polis şüphelilerin otomobilinde yaptığı aramada çelik yelek ve 2 adet silah ele geçirdi.Olayın ardından Kuşadası'nda geniş güvenlik önlemeler alan Kuşadası Emniyeti, çatışmada ölen Uğur Denli'nin ailesinin, hastanede tedavi gören yaralı Muhammet Furkan Özçelik'i öldüreceği istihbaratını aldı.

TAKİBE ALDILAR

Şüphelileri takibe alan polis, otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yakalandı. Araçtan 2 adet suç kaydı bulunan H.D. (26), ve 14 adet suç kaydı bulunan D.D. (41) gözaltına alındı.