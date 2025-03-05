Hüseyin bulundu! Bengisu hala kayıp

Denizli'de sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Bengisu için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Ailesi kayıp Bengisu için yardım çağrısında bulundu. Bengisu'yu arama çalışmaları sürerken, sevindirici haber 11 yaşındaki Hüseyin'den geldi. 2 gündür kayıp olan Hüseyin Yusuf, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

SEVİNDİREN HABER

Pamukkale İlçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Bengisu Keskin, 3 Mart günü evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile, tüm aramalara rağmen ulaşılamadıkları kızları için kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine polis ekiplerince kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Polisin arama çalışması başlattığı Bengisu Keskin için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 530 085 90 84 nolu telefona haber vermelerini istedi. Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf da, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis arama çalışması başlatmıştı. Küçük Hüseyin'den dün sevindirici haber geldi. Güvenlik güçleri tarafından bulunan Hüseyin Yusuf, ailesine teslim edildi.