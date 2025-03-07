"N’olur uyan oğlum"

AYDIN'DA meydana gelen trafik kazası, bir babanın çaresizce evladını kurtarma mücadelesine sahne oldu. Yürekleri burkan acı olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait motosikletle mahallede gezintiye çıkan 18 yaşındaki Musa Kaplan, aşırı hız sonucu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Babasının motosikletiyle gezintiye çıktığı öğrenilen Musa Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi

ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

ŞARAMPOLE yuvarlanan motosikletten savrulan talihsiz gencin kaza sonrası kalbi durdu.

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gencin kalbinin çalıştırılması için yarım saat müdahalede bulunan ekiplerin çabası sonuç vermedi. Musa'nın duran kalbi çalıştıramadı.

ÖNCE KALBİNİ DİNLEDİ Oğlunun kaza haberini alarak olay yerine gelen baba Kadir Kaplan, önce oğlunun yaşayıp yaşamadığını kontrol etti.

KALP MASAJI YAPTI

OĞLUNUN kaza haberini alarak olay yerine gelen baba Kadir Kaplan ise evladının yaşamını yitirdiğine uzunca bir süre inanamadı.

BABANIN ACI ÇIRPINIŞI Acılı baba, oğlunun nefes almadığını fark edince hemen kalp masajına başladı ancak Musa için artık çok geçti. Babanın çaresiz çırpınışları görenleri yasa boğdu.

Acılı baba, oğluna dakikalar boyunca kalp masajı yaptı. "Nolur uyan oğlum" diyerek gözyaşları içinde oğlunu hayata döndürmeye çalışan baba Kaplan, sonunda çaresizce oğlunun cansız bedenine sarıldı.