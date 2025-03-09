Farklı olduklarını hissettirdiler

Aydın'da jandarma personeli, farklı meslek gruplarında çalışan kadınlarla bir araya gelerek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından 8 Mart Kadınlar Günü haftası münasebetiyle "Dünyada her şey kadının eseridir" mottosuyla çeşitli mesleklerdeki kadınlar ziyaret edildi. Aydın'ın tek kadın oto tamircisi, kadın belediye otobüs şoförü, kadın doktor, kadın polis, kadın gazeteci, kadın özel güvenlik, kadın itfaiyeci, kadın esnaf, kadın öğretmen ve kadın profesör ziyaret edilerek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı. Günün anlam ve önemi hakkında sohbet edilerek kendilerine karanfil ve rozet hediye edildi. Jandarmanın kadınların her zaman yanlarında olduğu belirtilerek günün anlamına ilişkin KADES logolu çanta ve broşür dağıtılmış ve pankart açıldı.