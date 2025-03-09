Fatma teyze’nin yardımına Başkan Kaya koştu

Aydın'da incirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 71 yaşındaki Fatma Sarı'nın yatağa bağımlı eşi 73 yaşındaki Kenan Sarı için istediği hasta yatağını aileye ulaştırdı. Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Sarı, eşinin ihtiyacı olan hasta yatağı için Başkan Kaya'ya başvurmuştu. Başkan Kaya, durumla ilgilenilmesi için İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne talimat verdi. Kısa sürede temin edilen hasta yatağı, sosyal hizmetler ekipleri tarafından ailenin evine teslim edilerek kurulumu yapıldı ve kullanım bilgisi verildi. Yatağa bağımlı eşinin bakımı konusunda zorlandığını ifade eden Fatma Teyze, hasta yatağı sayesinde eşine daha rahat bakabileceğini belirterek Başkan Kaya'ya teşekkürlerini ileterek, "Bu karyolayı verdi ya, dünyaları verdi bana. İçten söylüyorum" dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmayı sürdüren Başkan Kaya ise, "Fatma ablamızın eşi Kenan abimiz için gerekli olan hasta yatağını ulaştırdık. Bir süredir yatağa bağımlı durumda olan Kenan abimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.