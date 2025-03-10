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Haberler Aydın Halı saha maçında kalp krizi geçiren kurye hayatını kaybetti

Halı saha maçında kalp krizi geçiren kurye hayatını kaybetti

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Halı saha maçında kalp krizi geçiren kurye hayatını kaybetti

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Ali Cebesoy (37) hayatını kaybetti. Kuşadası'ndaki bir kargo şirketinde çalışan Cebesoy önceki gün 22.00 sıralarında Kadınlar Denizi'nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren kurye hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cebesoy'un kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ali Cebesoy'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi.

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