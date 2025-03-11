Aracında ölen adamı komşuları fark etti

AYDIN'IN Söke ilçesindeki komşularının aracının uzun süre çalışır olmasından şüphelenerek yaptığı ihbarın ardından Süleyman Şenoğlu (63) aracında ölü bulundu. Olay, Fevzipaşa ve Yenikent Mahallesi arasında bir bahçede meydana geldi. Bahçe önünden geçen komşuları tarafından bahçe kapısının kapalı olmasına rağmen Süleyman Şenoğlu'na (63) ait aracın giriş kısmında çalışır durumda olduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından da şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk belirlemelere göre Şenoğlu'nun önceki gün akşam bahçeye geldiği ve ölüm sebebinin kronik rahatsızlığa bağlı olabileceğinin değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı.