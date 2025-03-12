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Haberler Aydın Aydın'da 4 katlı binada çökme! İş makinesinin kepçesini duvara dayayarak önlem aldılar

Aydın'da 4 katlı binada çökme! İş makinesinin kepçesini duvara dayayarak önlem aldılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binanın temel kazı çalışması yapılırken yan tarafta bulunan 4 katlı binanın zemininde toprak kayması yaşandı. Kepçe operatörü, iş makinesinin kepçesini 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem alırken, binada oturanlar tahliye edildi.

DHA

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Aydın’da 4 katlı binada çökme! İş makinesinin kepçesini duvara dayayarak önlem aldılar

Aydın'daki olay, saat 18.45 sıralarında Nazilli'de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir arsa üzerine yapımı planlanan binanın temel kazısı sırasında, arsanın bitişiğindeki binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Durumu fark eden iş makinası operatörü, kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem aldı.

Aydın’da 4 katlı binada çökme! İş makinesinin kepçesini duvara dayayarak önlem aldılar

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti. Bölgede toprak kaymasının önlenmesi ve temelin sağlamlaştırılması için beton atma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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