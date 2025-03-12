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Haberler Aydın Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli’nin, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Meltem Menteşeli'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

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Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıkan kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekiplerince, T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerden firar durumda olan M.E.'nin (38) ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli son yolculuğuna uğurlandı.

Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

Meltem Menteşeli'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Menteşeli'nin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

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