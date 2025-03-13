4 çocuk annesi kadına 13 kurşun!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (35), eşine ait otomobilde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Aracın yanında 13 boş kovan bulunan ve 5 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadının, cinayetten saatler önce 33 bin takipçili Tiktok hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kadının ölümüyle ilgili kocası ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Bozdoğan ilçesi kırsal Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Efeler ilçesinde lisede okuyan 15 yaşındaki kızının okulda rahatsızlanması üzerine eşi Recep Menteşeli ile birlikte ormanda ağaç kesim işi yapan Meltem Menteşeli, işi bırakıp kızını almak için eşine ait 45 AKK 504 plakalı otomobille Aydın'a doğru yola çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Ormanlık alandan geçtiği sırada, kimliği belirsiz bir kişi genç kadının aracının önünü kesti. El frenini çekerek araçtan aşağıya inen kadın, karşısındaki şahıs tarafından av tüfeğiyle kurşun yağmuruna tutuldu. Yol kenarında otomobilin yanında bir kadını yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sır cinayetin perdesini aralamak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olayla ilgili T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve Meltem Menteşeli'nin eşi Recep Menteşeli gözaltına alındı. Ayrıca yine şüpheli olarak tespit edilen M.E (38) isimli şahsın evde bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON PAYLAŞIM

Cinayet kurbanı Meltem Menteşeli'nin Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin sosyal medyada 33 bin takipçisi olduğu, yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı görüldü. Meltem Menteşeli, memleketi Bozdoğan'dan ikindi namazını müteakip düzenlenen törenin ardından Karabağlar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.