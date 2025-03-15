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Haberler Aydın Dağda 8 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu

Dağda 8 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu

Aydın ve Muğla arasındaki Beşparmak Dağları'nıda 8 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen yeni kaya resimleri keşfedildi. Öte yandan dağdaki ilk resimler 1994 yılında bulunmuştu.

AA

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Dağda 8 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Latmos olarak bilinen Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladıklarını belirtti.

Dağda 8 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu

Kayıtlarda olmayan 8 bin yıllık resimleri, tescil edilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildireceklerini aktaran Sürücü, "Bunlar insan resimleri. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler soldaki resim bir erkeği temsil ediyor. Sağdaki de bir kadını temsil ediyor. Yalnız kadın resminin bir iki yerinde kaya plakaları hafif kırılmış." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sürücü, Beşparmak Dağları'ndaki ilk kaya resimlerinin 1994 yılında bulunduğunu anımsattı.

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