KOSGEB desteği ile başlayan en güzel girişim! Modanın yeni parlayan yıldızı

Aydın'ın Söke ilçesinde başlayan bir başarı hikâyesi, şimdi dünya sahnesine taşınıyor. 21 yaşındaki Zeynep Ece Sarı, modellik, tasarım ve işletmeciliği bir araya getirerek uluslararası bir marka yaratma hayaliyle emin adımlarla ilerliyor.

MİSS TURKEY'E KATILDI

Küçük bir tekstil atölyesinde başlayan büyük hayaller, onu moda dünyasında önemli bir isim olma yolunda hızla yükseltiyor. İstanbul'da moda tasarımı eğitimi alarak kendini geliştiren genç girişimci, modellik kariyerine ise Kuşadası'ndaki bir atölyede kıyafet denemeleri yaparken başladı. Burada ajanslarla kurduğu bağlantılar, onun modellik dünyasında yükselmesini sağladı. 2024 yılında 20 yaşındayken Miss Turkey yarışmasına katılarak Aydın'ı temsil eden Sarı, bu sürecin ona büyük bir disiplin ve özgüven kazandırdığını belirtiyor. Modellik kariyerinin başlangıcını anlatan Sarı, "16 yaşındayken Kuşadası'nda annemin tanıdığı bir atölyede çırak olarak çalışıyordum. Diktiğimiz kıyafetleri giyip poz vermemi istediler. O anda modelliğe ilk adımımı attım. Geçen yıl Miss Turkey yarışmasına katıldım ve edindiğim deneyimle kariyerimi daha da sağlamlaştırdım. Geriye kendi işletmemi kurmak kalıyordu, yakın çevremin desteğiyle bu cesur adımı attım" dedi.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

Zeynep Ece Sarı, girişimcilik yolunda en büyük destekçisinin annesi olduğunu vurguluyor. Yıllarca İngilizce öğretmenliği yapan annesi Aslı Tehmen, aileden gelen iş dünyası deneyimiyle kızına rehberlik etti. Genç girişimci, "Ben moda tasarımı eğitimi aldım, annem ise dedemden gelen ticari bilgisiyle işin yönetim kısmında bana destek oluyor. Söke'de KOSGEB desteğiyle personel kıyafetleri üreten bir atölye kurduk. Annemle iş bölümü yaparak çalışıyoruz, bu da bizi daha güçlü kılıyor" diye konuştu.

HEDEFİ ULUSLARARASI BİR MARKA YARATMAK

Genç yaşına rağmen büyük hayaller peşinde koşan Zeynep Ece Sarı, modellik, tasarım ve işletmeciliği bir arada yürütmeyi öğrendiğini belirtiyor. "Sektörde kendime sağlam bir yer edinmeye kararlıyım. Küçük bir şehirde başlayan yolculuğumun, gelecekte uluslararası bir markaya dönüşmesi en büyük hedefim. Mezun olduktan sonra markalaşma sürecine odaklanacağım. New York'ta kendimi geliştirerek işletmemi oraya taşımak istiyorum" dedi.