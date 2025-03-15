Kuşadası turizmde rekor tazeleyecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2025 turizm sezonunda 4 milyona yakın otel müşterisi ve 1 milyon 200 bin kruvaziyer yolcusu beklediklerini söyledi. Aydın'ın turizm cenneti Kuşadası, erken rezervasyonlardaki büyük artış ve kruvaziyer turizmindeki rekorlarla kendi turizm rekorunu tazelemeye hazırlanıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ilçenin turizm hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılın ilk aylarında elde edilen erken rezervasyon verilerinin oldukça sevindirici olduğunu belirten Günel, "Bu sene otel müşterisi olarak 4 milyona yakın turist ağırlamayı planlıyoruz. Bu, geçmiş yılın turizm rakamlarının üzerinde bir rakam" dedi.