TikTok fenomeni Meltem cinayetinde yeni gelişme: Dere kenarında saklanırken yakalandı

KOCASININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.'nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok ünlüsü olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

DERE KENARINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, kepçe operatörü olduğu öğrenilen ve 72 saattir aranan Mutlu D.'yi Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde dere kenarında saklandığı alanda yakalayıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.