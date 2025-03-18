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Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

AYDIN'IN Germencik ilçesinde şerit ihlali nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ortaklar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Muhammed Demir idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen Arif Çakır idaresindeki otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan otomobil yine İzmir istikametinden gelen Çetin Toprak idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Mert Ali Demir (4), Ali Al (40), Özlem Toprak (34), Muhammed Burak Toprak (8) ve Ferdi Toprak (3) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, sürücülerden Arif Çakır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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