  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da itfaiyecinin acı kaderi

Aydın'da itfaiyecinin acı kaderi

Aydın’da meslek hayatı boyunca sayısız hayat kurtaran Büyükşehir İtfaiyesi’nde görevli itfaiyeci Turgay Gezgin kendi evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunu alevlere kurban verdi. Yangın haberini mesai sırasında alıp evine koşan Gezgin, acı manzara karşısında yıkıldı...

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’da itfaiyecinin acı kaderi

AYDIN'IN Nazilli ilçesi, dün sabahın ilk saatlerinde yürekleri dağlayan bir trajediyle sarsıldı. Yıllarca sayısız yangına müdahale eden, insanların hayatını kurtarmak için canını ortaya koyan itfaiye eri Turgay Gezgin (39), bu kez kendi evindeki alevlere yetişemedi.

Aydın’da itfaiyecinin acı kaderi

Mesaide olan Gezgin, arkadaşlarıyla sahur vakti yemek yerken aldıkları yangın ihbarıyla yola çıktı.

Aydın’da itfaiyecinin acı kaderi

Ancak Gezgin, Yeşil Mahalle 372 Sokak'a giderken yolda aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı. Çünkü bu kez yangın kendi evindeydi.

Aydın’da itfaiyecinin acı kaderi

Kahraman itfaiyecinin alevlerin yuttuğu ailesinden geriye kısa süre önce çıktıkları bir gezide çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

AİLESİNİ KURTARAMADI

YATAK odasındaki prizden çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan Gezgin'in eşi Fatma (35), çocukları Toprak (3) ve Deniz (12) kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle kurtulamadı.

Aydın’da itfaiyecinin acı kaderi

Yaşadığı büyük üzüntüden dolayı fenalaşan Gezgin, hastaneye kaldırıldı.

Meslek hayatı boyunca sayısız hayat kurtaran kahraman itfaiyeci, bu kez en acı kaybını yaşadı.

Evde karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçiren Turgay Gezgin'i arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Aydın’da itfaiyecinin acı kaderi

Anne ve çocuklarının cansız bedenlerini küle dönen evden Gezgin'in mesai arkadaşları çıkardı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA