Aydın’da itfaiyecinin acı kaderi

AYDIN'IN Nazilli ilçesi, dün sabahın ilk saatlerinde yürekleri dağlayan bir trajediyle sarsıldı. Yıllarca sayısız yangına müdahale eden, insanların hayatını kurtarmak için canını ortaya koyan itfaiye eri Turgay Gezgin (39), bu kez kendi evindeki alevlere yetişemedi.

Mesaide olan Gezgin, arkadaşlarıyla sahur vakti yemek yerken aldıkları yangın ihbarıyla yola çıktı.

Ancak Gezgin, Yeşil Mahalle 372 Sokak'a giderken yolda aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı. Çünkü bu kez yangın kendi evindeydi.

Kahraman itfaiyecinin alevlerin yuttuğu ailesinden geriye kısa süre önce çıktıkları bir gezide çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

AİLESİNİ KURTARAMADI

YATAK odasındaki prizden çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan Gezgin'in eşi Fatma (35), çocukları Toprak (3) ve Deniz (12) kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle kurtulamadı.

Yaşadığı büyük üzüntüden dolayı fenalaşan Gezgin, hastaneye kaldırıldı.

Meslek hayatı boyunca sayısız hayat kurtaran kahraman itfaiyeci, bu kez en acı kaybını yaşadı.

Evde karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçiren Turgay Gezgin'i arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Anne ve çocuklarının cansız bedenlerini küle dönen evden Gezgin'in mesai arkadaşları çıkardı.