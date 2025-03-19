Aydın’daki dehşet evinde 3 cinayet daha

AYDIN'DA yaşayan Vefa Keskin, Esra Erol'un programında ailesi hakkında şok edici itiraflarda bulundu. Keskin, annesi Ceyhan Keskin'in, 17 çocuk dünyayı getirdiğini ve babası Hüseyin Keskin'in de 'cennet vaadi' ile çocuklarını öldürdüğünü ileri sürdü.

Yeni Asır Gazetesi kan donduran iddiaları geçtiğimiz aylarda manşetten "Dehşet evinde çocuk katliamı" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Ailesiyle birlikte yazın İstanbul Arnavutköy'de kışın ise zeytin hasat sezonlarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Demirçay köyünde yaşayan Hüseyin Keskin'in 2003 yılında o zaman 1.5 yaşında olan oğlu Armağan Keskin'i darp ederek öldürdüğü iddia edildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tanıkların ifadeleri ve toplanan deliller ışığında baba Hüseyin Keskin'in 2006 yılında henüz ismi konulmamış bir kız çocuğunu, 2013 yılında da yine ismi konulmamış bir erkek çocuğunun ölümüne sebep olduğu ileri sürüldü.

RAPORLA İSPATLANDI

Baba Keskin hakkında ayrıca 2004 yılında ise İstanbul Arnavutköy'de bir başka çocuğunu daha öldürüp gömdüğü, bu mezardan alınan örneklerin incelemeye alındığı ortaya çıktı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, iddialar üzerine Söke Cumhuriyet Savcılığı'nın nezaretinde Adli Tıp Kurumu ekipleri tarafından 22 Mayıs 2024 tarihinde Söke Demirçay köyünde bulunan mezarlıkta yan yana bulunan 2 çocuk mezarı açıldı. Çocuk mezarlarından alınan kemiklerin incelenmesi tamamlanınca Adli Tıp İhtisas Kurulu 26 Şubat 2025/1361 sayılı kararı ile raporu açıkladı. Adli Tıp Kurumu raporunda, açılan mezarlardan çıkarılan her iki bebeğin de babasının şu anda tutuklu bulunan Hüseyin Keskin olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda "Kadın cinsiyetteki bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, skapula ve kosta kırıklarıyla birlikte travmatik kafa içi ve iç organ değişimleri sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği, erkek cinsiyetteki bebeğe ait kemiklerin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde incelemesinde iskelet sisteminde eksiklikler bulunduğu, yumuşak dokuların ve iç organların bulunamadığı cihetle; mevcut verilerle erkek cinsiyetteki bebeğin kesin ölüm sebebi ve mekanizması bilinemediği ancak adli dosya kapsamı değerlendirildiğinde bebeğin ölümünün zorlamalı ölüm olabileceği oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

'İDDİALARIMA DELİ SAÇMASI DENDİ'

YENİ Asır'a konuşan Vefa Keskin, babasının evlat katili olduğunun ispatlandığını belirterek, "Benim 4 kardeşim babamızın annemize cennet vaadiyle eziyet görerek öldürüldü. Daha isimleri bile yokken cinayet kurbanı olan kardeşlerimin hakkını savunmak için bu iddiaları gündeme getirdim. İddialarımın deli saçması olduğu söylendi. Bu yüzden sesimizi duyuramadık ve yeterince bu konuda kamuoyu oluşturamadık. Eski evimizin yanındaki mezardan kemikler adli tıpa gönderildi. Adli tıp raporu çıktıktan sonra babamın katil olduğu ispatlandı" dedi.