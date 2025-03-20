Aydın’daki dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu

Aydın'da babaları Hüseyin Keskin tarafından öldürülen 2 kardeşinin kemiklerini, dedesinin yanına gömen 26 yaşındaki Vefa Keskin, adli tıpta incelenen Furkan bebek dışında şüpheli şekilde ölen diğer 2 kardeşinin de mezarının açılmasını istiyor.
'AĞIR CEZA ALSIN'
3 kardeşini babasının öldürdüğünün ortaya çıktığını, diğer kardeşlerinin de aynı akıbete kurban gittiğini ispatlayacağını belirten Keskin, "Babam çocuklarını katleden bir seri katil. En ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım" dedi.