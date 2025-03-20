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Haberler Aydın Aydın'daki dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır'a konuştu

Aydın'daki dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır'a konuştu

Son dakika haberleri... Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 2 kardeşinin kemiklerini, dedesinin yanına gömen Vefa Keskin şüpheli şekilde ölen diğer 2 kardeşinin de mezarının açılmasını istiyor.

ÖZEL HABER KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi:

Aydın’daki dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu

Aydın'da babaları Hüseyin Keskin tarafından öldürülen 2 kardeşinin kemiklerini, dedesinin yanına gömen 26 yaşındaki Vefa Keskin, adli tıpta incelenen Furkan bebek dışında şüpheli şekilde ölen diğer 2 kardeşinin de mezarının açılmasını istiyor.

'AĞIR CEZA ALSIN'
3 kardeşini babasının öldürdüğünün ortaya çıktığını, diğer kardeşlerinin de aynı akıbete kurban gittiğini ispatlayacağını belirten Keskin, "Babam çocuklarını katleden bir seri katil. En ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Aydın’daki dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu

RAPORLA İSPATLANDI
Baba Keskin hakkında ayrıca 2004 yılında ise İstanbul Arnavutköy'de bir başka çocuğunu daha öldürüp gömdüğü, bu mezardan alınan örneklerin incelemeye alındığı ortaya çıktı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, iddialar üzerine Söke Cumhuriyet Savcılığı'nın nezaretinde Adli Tıp Kurumu ekipleri tarafından 22 Mayıs 2024 tarihinde Söke Demirçay köyünde bulunan mezarlıkta yan yana bulunan 2 çocuk mezarı açıldı. Çocuk mezarlarından alınan kemiklerin incelenmesi tamamlanınca Adli Tıp İhtisas Kurulu 26 Şubat 2025/1361 sayılı kararı ile raporu açıkladı. Adli Tıp Kurumu raporunda, açılan mezarlardan çıkarılan her iki bebeğin de babasının şu anda tutuklu bulunan Hüseyin Keskin olduğu tespit edildi.

Aydın’daki dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda "Kadın cinsiyetteki bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, skapula ve kosta kırıklarıyla birlikte travmatik kafa içi ve iç organ değişimleri sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği, erkek cinsiyetteki bebeğe ait kemiklerin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde incelemesinde iskelet sisteminde eksiklikler bulunduğu, yumuşak dokuların ve iç organların bulunamadığı cihetle; mevcut verilerle erkek cinsiyetteki bebeğin kesin ölüm sebebi ve mekanizması bilinemediği ancak adli dosya kapsamı değerlendirildiğinde bebeğin ölümünün zorlamalı ölüm olabileceği oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

Aydın’daki dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu

'İDDİALARIMA DELİ SAÇMASI DENDİ'
YENİ Asır'a konuşan Vefa Keskin, babasının evlat katili olduğunun ispatlandığını belirterek, "Benim 4 kardeşim babamızın annemize cennet vaadiyle eziyet görerek öldürüldü. Daha isimleri bile yokken cinayet kurbanı olan kardeşlerimin hakkını savunmak için bu iddiaları gündeme getirdim. İddialarımın deli saçması olduğu söylendi. Bu yüzden sesimizi duyuramadık ve yeterince bu konuda kamuoyu oluşturamadık. Eski evimizin yanındaki mezardan kemikler adli tıpa gönderildi. Adli tıp raporu çıktıktan sonra babamın katil olduğu ispatlandı" dedi.

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