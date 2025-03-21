Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edildiği tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreterler Ayşe Betül K. (42) ve Ayşe Sümer E. (35) ile Koçarlı Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni Yılmaz G. (52) yakalandı. Operasyonun Ordu'daki ayağında ise B.B.G. (26) ile S.G. (20) isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan 5 şüpheli işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden Ayşe Betül K'nin kızı, şahısların adliyeye sevki sırasında elleri kelepçeli annesine sarılarak bir süre ağladı. Genç kız, polis ekiplerinin kollarında adliyeye götürülen annesinin arkasından diz çökerek "Anne ne yaptın?" diyerek feryat etti. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Ayşe Sümer E. ve Yılmaz G. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan tıbbi sekreter Ayşe Betül K. ev hapsine çarptırıldı. Ayşe Betül K'ye elektronik kelepçe takılması da kararlaştırıldı. Aynı operasyon kapsamında Ordu'da gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen B.B.G. tutuklanırken, S.G. adli kontrol kararıyla salıverildi.