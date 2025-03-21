Aydın’da su alarmı!

KISITLAMA GETİRİLDİ

Dünyanın geleceği için en kritik sorunlardan biri olarak gösterilen kuraklık ve iklim krizi içme suyu sıkıntısının yanı sıra tarımsal sulamada da tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye kuraklıktan en çok etkilenecek coğrafyalardan biri olarak öne çıkarken, bölgemizin kış aylarında yeterince yağış almaması kuraklık konusunda somut önlemler alınmasını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda Aydın Valiliği, tarımsal sulama sezonunda su dağıtımına yüzde 50 oranında kısıtlama getirdi.

ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Safiye Pınar Tunalı, "Önümüzdeki dönemde daha radikal önlemler alınabilir" dedi.

Prof. Dr. Osman Erekul, "2007'deki kuraklığın da altında bir seviyedeyiz. Yağış gelmedi. Başka seçenek yoktu" diye konuştu.

DOĞRU VE ZORUNLU

Kısıtlama nedeniyle çiftçiler yazın üretimde düşüş yaşanacağını kaydetti. Konuyu bilimsel açıdan değerlendiren Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Erekul ve Öğretim Üyesi Safiye Pınar Tunalı ise, valiliğin attığı adımın doğru, yerinde ve zorunlu bir adım olduğunu belirtti. Bölgenin su sorununun ciddi boyutlara ulaştığına vurgu yapan iki isim, çiftçilerin su yetersizliği ve tarımda kuraklığa dayanıklı ürünlere geçiş yapmasının gerekliliğine dikkat çekti.