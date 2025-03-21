  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Pera bebeğin davasında tüm sanıklar beraat etti

Pera bebeğin davasında tüm sanıklar beraat etti

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Pera bebeğin davasında tüm sanıklar beraat etti

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların açtığı ateşle hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili tutuklu 3 sanık, ilk duruşmada serbest kalmıştı.

Pera bebeğin davasında tüm sanıklar beraat etti

SİLAH BELİRLENEMEDİ

Savcılığın itirazı üzerine Söke 2. Ağır Mahkemesi, olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin Budak'ı yeniden tutukladı. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise hapis

cezası talep edilmişti. Ayrıca, diğer sanıklara "suç delillerini yok etme" suçundan hapis cezası istendi. İkinci duruşmada sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talep etti. Tutuklu sanık Ersin Budak, suçu işlemediğini ve silahı teslim ettiğini belirtti. Mahkeme, ölümle sonuçlanan merminin hangi silahtan çıktığını belirleyemedi ve sanıklara atılı suçu kimin işlediğine dair kesin delil bulunmadığına karar vererek 8 sanığın beraatına hükmetti. Düğün kamerasındaki görüntüleri silen damat Doğan Güney ise 6 ay hapis cezası aldı. Ersin Budak tahliye edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA