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Aydın'da yangın! İtfaiye ekipleri hızla harekete geçti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, yangında 500 metrekare alan zarar gördüğü öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da yangın! İtfaiye ekipleri hızla harekete geçti

Aydın'daki yangın, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın’da yangın! İtfaiye ekipleri hızla harekete geçti

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangında 500 metrekarelik çalılık alan ve içerisinde 10 çam ağacı ile 3 zeytin ağacı zarar gördü.

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