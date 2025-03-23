Eşini baltayla parçalayarak öldürdü! JASAT ekipleri Kuşadası'nda yakaladı! Kan donduran sözler...

Karısını 20 balta darbesiyle vahşice katleden Aydemir Gürbüz (59), Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, 3 Nisan 2016 tarihinde meydana gelen olayda, evli ve 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz (43) ile eşi Aydemir Gürbüz (59) arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine, gözü dönen koca balta ile eşi Gönül Gürbüz'e peş peşe vurdu. Aydemir Gürbüz sonrasında kaçarken ekipler, 4 çocuk annesi kadını kanlar içerisinde parçalanmış halde buldu.

'ÖLDÜRDÜĞÜME PİŞMANIM'

Eşini 20 balta darbesiyle parçalayarak öldüren Aydemir Gürbüz vahşetin ardından kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye götürüldüğü esnada Aydemir Gürbüz, "Eşimi öldürdüğüm için pişmanım. Bana ihanet etti, aldattı. Mesajlaşıyordu. Mesajlarını yakaladım. Hak etti" dedi. Tutuklanan Gürbüz, 18 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesine karar verilen Gürbüz, cezası onandıktan sonra cezasını infazı için hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Uzun süredir firari olan Gürbüz'ün Kuşadası'nda olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin operasyonunda, 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürbüz, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Gürbüz, sevk edildiği adliyede tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.