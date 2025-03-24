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Aydın'da 3 yıl önce oğlunu öldüren kardeşini silahla vurarak yaraladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahıs, 3 yıl önce çıkan tartışmada oğlunu öldürdüğü ağabeyinin silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da 3 yıl önce oğlunu öldüren kardeşini silahla vurarak yaraladı

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ö. bir oto yıkamacıda karşılaştığı kardeşine yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine ikili arasında arbede yaşandı.

Aydın’da 3 yıl önce oğlunu öldüren kardeşini silahla vurarak yaraladı

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, arabasına giderek pompalı tüfeğini alan A.C.Ö. tekrar olay yerine döndü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın’da 3 yıl önce oğlunu öldüren kardeşini silahla vurarak yaraladı

Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö. ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın’da 3 yıl önce oğlunu öldüren kardeşini silahla vurarak yaraladı

"OĞLUNUN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN SALDIRMIŞ"

F.Ö.'nün üç yıl önce balık pazarında çıkan tartışmada ağabeyi A.C.Ö.'nün oğlu Ertan Ö.'yü silahla kalbinden vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. A.C.Ö.'nün de oğlunun öldürülmesinin intikamını almak için kardeşi F.Ö.'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.

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