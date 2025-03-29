Sosyal medya şovu işe yaramadı

AYDIN'IN Söke ilçesinde kurulan Sosyete Pazarı'ndaki 4 milyonluk vurgun skandalıyla gündeme oturan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, belediyenin toplamadığı çöplerin başında şov yaptı. Personeline telefonla talimat verirken ülkede yaşananlarla çöp yığınlarını eş değer tutan Başkan Arıkan'ın bu şovuna tepki yağdı.

ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

SÖKE'DEKİ cadde ve sokaklardaki çoğu konteynerlerde çöpler, belediye ekiplerince zamanında toplanmadığı için sokağa taşmış durumda. Her gün çöp manzaralarının oluştuğu Söke'de hizmet üretmediği için eleştirilen Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın çöplerin toplanmadığını itiraf edercesine personeline çektirdiği bir video, belediyenin resmi hesabından paylaşıldı.

Bununla da yetinmeyen Başkan Arıkan, seçimlerden önce çöp üzerinden yürüttüğü algıyı tekrarlamak istedi. Başkan Arıkan, şovunu ise karşısındaki kişiye, "Orkun hemen acil buraya müdahale etsinler. Gediz Sokak, Yörük sokak kesişiminde 3 tane konteyner var. 30 dakika veriyorum kardeş" diyerek noktaladı. Sökeli vatandaşlar seçimden sonra ilk defa karşısında Başkan Arıkan'ı görünce şaşırırken, sosyal medya üzerinden sert bil dille eleştirdi.