Kahraman komşu

Aydın'ın Söke ilçesinde 51 yaşındaki Yılmaz Şahin, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak hayatına son vermek istedi. Bunu izleyen aynı apartmanda oturduğu komşusu Metin Palabıyık kapıyı kırarak içeri girdi ve Şahin'i ipten alarak kurtardı. Söke ilçesinde şoförlük yapan bir çocuk babası Yılmaz Şahin eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından bunalıma girdi. Şahin, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak hayatına son vereceğini artık yaşamak istemediğini söyledi ve tavana astığı ipi boynuna geçirdi.

METİN Palabıyık "Canlı yayından izlemeye başladım, ne yapmak istediğini önce anlamadım. Birden ipi boynuna geçirip kendini asınca hemen koşup kapıyı tekmeyle kırdım. İçeri girdim, mutfaktan bıçağı alıp ipi kestim. Tüm bunları birkaç dakikada yaptım. Kurtulmuş olmasına çok sevindim" dedi.

KAPIYI KIRDI

Yılmaz Şahin'in apartmandan komşusu olan Metin Palabıyık tüm bu yaşananları bir şaka zannederek sosyal medyasından seyrederken iple kendini astığını gördüğü an koşarak duruma müdahale etti.

Kapıyı kırarak içeri giren komşu Palabıyık, son nefesini vermek üzereyken boynundaki ipi keserek Yılmaz Şahin'i kurtardı. 112 sağlık ekiplerine haber verilmesi sonucu eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Yılmaz Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.