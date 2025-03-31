Aydın'da üniversiteli Büşra'nın esrarengiz ölümü! Sevgilisi gözaltına alındı

Olay yerine gelen ekipler, Büşra Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ev içerisinde yaptığı incelemede Büşra Cin'in üzerinde yorganın örtülü şekilde olduğu göğsünden tek kurşunla vurulduğu tespit edildi. Ayrıca genç kızın kendisini korumak için cenin pozisyonu aldığı belirlenirken evde yapılan tüm aramalara rağmen silah bulunamadı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada genç kızın erkek arkadaşı Özcan Korkmaz göz altına alındı. Korkmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Aksam evde tartıştık. Tartışmanın ardından ben dışarı çıktım. Sabah tekrar eve geldiğimde kız arkadaşımı yatağında cansız halde buldum. Ardından da polise ihbarda bulundum. Benim ne olup bittiğinden bir bilgim yok" dediği öğrenildi. Kayıp silahın bulunması için polis ekipleri araştırmasını sürdürürken olayın cinayet mi intihar mı olduğu genç kızın yapılacak otopsisinin ardından netliğe kavuşacak.