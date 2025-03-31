Bayram sabahı çayını yudumlarken kalbi durdu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Bayram namazından sonra kahvehanede çay içerken aniden fenalaşan 83 yaşındaki Ramazan Aktaş'ın kalbi durdu. Olay yerine çağrılan Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Aktaş, hastanede ikinci kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAM HAYATA TUTUNAMADI

Ambulansla Nazilli'ye getirildiği esnada Ramazan Aktaş'ın bir kez daha kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi ile tekrar hayata döndürülen Aktaş'ın kaldırıldığı hastanede bir kez daha kalbi durdu. Talihsiz adam bu kez hayatı tutunamadı.