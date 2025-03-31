Genç kız evde ölü bulundu! Büşra nasıl öldü?

Nazilli'deki esrarengiz ölüm olayı, bayramı kana buladı. Olay, Nazilli'de Karaçay Mahallesi 255 sokak üzerinde Eski Sanayi mevkiinde bulunan bir apartmanın 5'nci katında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin, iddiaya göre erkek arkadaşı elektrikçi Özcan Korkmaz ile ilişkisinden hamile olduğunu öğrendi. Gaziantep'te yaşayan ailesinin durumu öğrenmemesi için Büşra Cin, iddiaya göre kürtaj yaptırdı. Kürtaj olduktan sonra erkek arkadaşının evine giden genç kız, geceyi orada geçirdi. Genç kızın erkek arkadaşı Özcan Korkmaz ile tartıştığı öğrenilirken olayın gerçekleştiği evde suç aleti silah ise bulunamadı. Cinayet şüphesi nedeniyle başlatılan soruşturmada Büşra Cin'in erkek arkadaşı Özcan Korkmaz (27) göz altına alındı. Korkmaz'ın polise ilk ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra evden ayrıldığını, eve geri geldiğinde ise onu cansız halde bulduğunu söyledi.

O SİLAH HİÇBİR YERDE BULUNAMADI

Genç kızın erkek arkadaşı Özcan Korkmaz, sabah saatlerinde polisi arayarak ihbarda bulundu. Korkmaz'ın, evinde sevgilisi Büşra Cin'i

göğsünden vurulmuş halde bulduğunu söylemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Büşra Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ev içerisinde yaptığı incelemede Büşra Cin'in üzerinde yorganın örtülü şekilde olduğu göğsünden tek kurşunla vurulduğu tespit edildi. Ayrıca genç kızın kendisini korumak için cenin pozisyonu aldığı belirlenirken evde yapılan tüm aramalara rağmen silah bulunamadı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada genç kızın erkek arkadaşı Özcan Korkmaz göz altına alındı. Korkmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Aksam evde tartıştık. Tartışmanın ardından ben dışarı çıktım. Sabah tekrar eve geldiğimde kız arkadaşımı yatağında cansız halde buldum. Ardından da polise ihbarda bulundum. Benim ne olup bittiğinden bir bilgim yok" dediği öğrenildi. Kayıp silahın bulunması için polis ekipleri araştırmasını sürdürürken olayın cinayet mi intihar mı olduğu genç kızın yapılacak otopsisinin ardından netliğe kavuşacak.