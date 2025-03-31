Otobüsü ile seyyar iş modeli kurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kıyafet satan 62 yaşındaki Zabit Akan, 40 yıldır esnaflık yapıyor. 7 Ağustos 1999 Gölcük depreminde hem iş yerlerini hem de 8 yaşındaki kızını kaybeden Zabit Akan, zor yılların ardından Germencik'te hayata tutunmaya çalışıyor. Pandemi döneminde de dükkanını kapatarak bir otobüs satın alan Akan, aracını dükkana dönüştürdü. Şimdi ilçeleri dolaşarak pazarlarda satış yapıyor. Nazilli'deki dükkanını kapatıp seyyar bir iş modeline geçen Akan, işini nasıl yürüttüğünü anlatarak, "Aracı bu hale kendim getirdim. Nazilli'de bir dükkanım vardı, ancak pandemi sürecinde kapatmak zorunda kaldım. Daha sonra bir araç satın aldım ve onu dükkana dönüştürdüm. Şimdi dükkanımı sırtımda taşıyorum, her yerde açabiliyorum. Kıyafetleri burada sergileyerek satış yapıyorum" dedi.