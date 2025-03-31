Üniversiteli Büşra’nın ‘Altın bilezik’i

Aydınlı Büşra Ulusoy, motosiklet tamirindeki hüneriyle takdir topluyor. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Büşra Ulusoy, üniversite yıllarında çalışma hayatına başlamış. Sektör hakkında hiç bilgisi olmamasına rağmen, azim ve kararlılığıyla motosiklet tamiri mesleğini edinmiş. Birikimlerini ve çeyizindeki bilezikleri kullanarak kendi işini kuran Ulusoy, ilk başta dükkanına gelen kişilerin önyargılarıyla karşılaştığını, ancak sonra işi ile takdir edildiğini belirtiyor.

'HATA YAPARAK ÖĞRENDİM'

Üniversite yıllarında çalışmaya başladığını anlatan Ulusoy, meslek hayatına dair deneyimlerini şöyle paylaştı: "Birinci sınıftayken iş aramaya başladım. O zamanlar sadece 18 yaşındaydım. İlk başladığımda zorlandım, ama zamanla parçaların uyumluluğunu öğrendim. Hata yaparak işi kavradım. Üniversiteyi bitirdikten sonra patronum bir kaza geçirdi. O dönemde aileme geri dönmeyi düşünüyordum, ancak patronum beni bırakmadı. 'Büşra, bu işlerden anlıyorsun, ustanın başında dur, parçaların başında dur' diyerek destek verdi. Ben de onları bırakmadım. Patronum iyileştikten sonra helallik alarak ayrıldım."

'BİRİKİMLE İŞ SAHİBİ OLDUM'

Üniversite yıllarında biriktirdiği paralarla aldığı bileziklerini bozdurarak Yenipazar'da bir dükkan tutan Ulusoy, şunları söyledi: "Hep tanıdığım parçacılarla işimi sürdürdüm. Bana, 'Büşra, kendi dükkanını açma, gel bizim yanımızda çalış, sıfırdan başlıyorsun, başarabilir misin?' dediler. Ben de onlara, 'Siz bana sadece yedek parçada destek olun' dedim. Birçok kişi bulunduğum yerin küçük olmasından dolayı satış yapamayacağımı söyledi, ancak ben inatla dükkan açmaya karar verdim. Şu anda işlerim yolunda gidiyor, çok şükür. Hep çabaladım, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim."