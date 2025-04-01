Erkeklerin işine kadın dokunuşu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Refika Dede, otomobil tutkusunu mesleğe dönüştürerek oto yıkama, oto kuaför ve pasta cila dükkanı açtı. 'Erkek işi' olarak görülen bu sektörde, ojeli parmaklarıyla profesyonel dokunuşlar yapan Dede, hem yeteneği hem de azmiyle görenlerin takdirini topluyor. Otomobillere olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Dede, 3 yıl boyunca oto yıkama ve kuaför hizmetleri veren bir işletmede çalışarak deneyim kazandı. Mesleki kurslara katılarak bilgisini artıran girişimci kadın, Sanayi Sitesi'nde kendi işyerini açma karan aldı. Oto kuaför sektöründe kendine yer edinen Dede, büyük bir azim ve başarı hikayesi yazıyor.

'MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR'

Otomobillere olan tutkusunun mesleğe dönüşmesinden dolayı gururlu olduğunu belirten Refika Dede, "Bu sektöre duyduğum ilgi sayesinde oto yıkama ve kuaför hizmetlerinde çalışmaya başladım. Severek yaptığım bu iş, zamanla hayalime dönüştü ve kendi dükkanımı açtım. İşimi tutku ve büyük bir özenle yapıyorum." dedi. Müşterilerin başta şaşkınlıkla karşıladıklarını ancak zamanla beğeni ve takdirlerini kazandığını belirten Dede, "Bu meslek genellikle erkeklerin yaptığı bir iş olarak biliniyor. Müşterilerim beni gördüklerinde şaşırıyor ancak yaptığım işi görünce büyük bir hayranlık duyuyorlar. Özellikle kadın sürücülerden büyük destek alıyorum" diye konuştu.