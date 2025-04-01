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Haberler Aydın Kriminal rapor Büşra’nın ölümünü aydınlatacak

Kriminal rapor Büşra’nın ölümünü aydınlatacak

ÖZEL HABER İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Kriminal rapor Büşra’nın ölümünü aydınlatacak

Aydın'ın Nazilli ilçesi, bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz (29), 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı. Olay günü dehşetin yaşandığı apartmanda oturan komşular, genç sevgililerin kürtaj nedeniyle kavga ettiklerini söylemeleri üzerine tüm şüpheler Özcan Korkmaz'ı çevrildi. Korkmaz, sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti.

Kriminal rapor Büşra’nın ölümünü aydınlatacak

Büşra Cin

Kriminal rapor Büşra’nın ölümünü aydınlatacak

Özcan Korkmaz tutuklandı

SİLAH KORKMAZ'A AİT

Kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi. Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Silahın bulunması sonrası polis, genç kızın intihar değil, cinayete kurban gittiği üzerinde durmaya başladı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın esrarengiz ölümünü kriminalden gelecek sonuç çözecek.

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