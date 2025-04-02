Deprem profesöründen şaşırtan hareket! Aydın'daki villasına kaçak kat yapmış

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Deprem ve güvenli yapı bilincini yaymaya çalışan bir akademisyenin, kendi evi için kaçak yapılaşmaya başvurması büyük bir etik tartışma yarattı.

Övgün Ahmet Ercan'ın televizyon ekranlarında imar barışı, kaçak yapılaşma gibi konularda atıp tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, "Demek ki kendisini muaf tutarak bu çağrıları yapmış. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı durumu olmuş resmen. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.