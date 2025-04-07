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Aydın'da korkunç son! Trenin altında kalarak can verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen 77 yaşındaki kadına tren çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da korkunç son! Trenin altında kalarak can verdi

Kaza, Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına İzmir-Denizli seferini yapan tren çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri ise yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Üzerinden kimlik çıkmayan ve kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatılan kadının yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının 77 yaşındaki Hanife Acıçimen olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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