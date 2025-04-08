Aydın’da silahlı saldırı: Jandarma uygulama noktasına sığınarak canını kurtardı

Aydın'daki olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.İ. isimli şahsın işyerinde E.A. isimli şahıs ile karşılaştığı C.S.T.'ye silahla saldırdı. Saldırıdan kurtulan ve 34 MPH 607 plakalı aracına binen C.S.T. olay yerinden kaçtı. E.A. isimli şüpheli ise 09 AHL 026 plakalı aracı ile C.S.T.'yi takip etmeye başladı. C.S.T. Serçeköy Jandarma Kontrol Noktası'na sığınmak istediği esnada E.A., C.S.T.'ye bir kez daha silahla saldırdı.

Kurşunlar araca isabet ederken, E.A. olay yerinden kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli E.A. jandarma ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan E.A., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Umurlu Polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.