Aydın'da akademisyenden skandal sözler: Başörtülüleri hedef aldı

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AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, yaptığı yazılı açıklamada M.A'yı kınadı.



Erdem, "Başörtülü bacılarımıza ve AK Parti'mize yaptığı hakaretlerden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır." ifadelerini kullandı.



ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak M.A'yı kınadı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm bireylerin inanç ve yaşam tarzının özgürlüğünü güvence altına almış bir hukuk devleti olduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"Başörtüsü, milyonlarca kadının inancı doğrultusunda tercih ettiği bir yaşam biçiminin sembolüdür ve bu tercihi nedeniyle herhangi bir bireyin akademik, sosyal ve kamusal yaşamdan dışlanması kabul edilemez."

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