Şoförden patrona silahlı saldırı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir fabrika sahibi Cafer T.'ye (40) alacak verecek meselesi yüzünden şoförü Eray A. (42) tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Aracına 6 kurşun isabet eden iş insanı Cafer T. Jandarma uygulama noktasına sığınarak canını kurtarırken saldırgan ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Silahlı saldırıdan fabrika sahibi Cafer T. yara almadan kurtulurken, saldırgan şoförü Eray A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.