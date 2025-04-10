Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde ayrımcılık skandalı

ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylara ait jüri toplantısında alımına onay verilen bir aday hakkında Doç. Dr. Mehmet Aydıner ayağa kalkarak utanılacak sözler sarf etti. Aydıner, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler neler yapacağım, göreceksiniz" dedi.

Doç. Dr. Mehmet Aydıner

Aydıner'in bu sözleri üzerine Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemal İyem, "Hocam, nasıl konuşuyorsunuz?" diye karşılık verdi. Dekanın uyarısını dikkate almayan Aydıner, çirkin ifadelerine devam ederek bu kez de AK Parti'ye hakaretler yağdırdı. Aydıner, "Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" diyerek büyük tepki topladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent

O SÖZLER TUTANAĞA YAZILDI

Söylediği ağza alınmayacak sözlerle milli değerlere saldıran Mehmet Aydıner'in tutum ve davranışları tutanak altına alındı. ADÜ Rektörlüğü, tutanakla birlikte Aydıner hakkında Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydıner, hakkında soruşturma başlatılarak geçtiğimiz gece yarısı polis ekiplerince göz altına alındı. İfadesi alınan Aydıner, serbest bırakıldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Doç. Dr. Mehmet Aydıner hakkında idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Fakülte Yönetim Kurulu toplantısındaki sözleriyle ilgili Doç. Dr. Mehmet Aydıner'le ilgili tutanak tutuldu. Rektörlük olarak konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Savcılık tarafından ilgili kişi gözaltına alınırken adli soruşturma devam ediyor. Üniversite yönetimi olarak idari bir soruşturma başlattık" dedi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal İyem

DEKAN İYEM'DEN SERT TEPKİ

OLAYA şahitlik yapan ve akademisyen Mehmet Aydıner hakkındaki tutanağı hazırlayan ADÜ Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal İyem sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Başörtülülere hakaret ve küfür edeceksiniz, milyonlarca insanın oy verdiği AK Parti'ye küfür edeceksiniz, sonra konuyu kapatmaya çalışacaksınız, öyle mi? Ülkemin yetiştirdiği bir akademisyen olarak susmayacağım. Hakaret, küfür bir eleştiri dili olamaz. Türkiye eski Türkiye değil!" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Av. Ömer Özmen

"NEFRET DOLU İFADELER KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Aydın Milletvekili Av. Ömer Özmen, bu tür söylemlerin toplumun değerlerine ve akademik etik kurallarına tamamen aykırı olduğunu belirterek, "Eğitim kurumları, farklılıkların bir arada yaşandığı, hoşgörünün ve saygının esas olduğu yerlerdir. Akademisyenlerin, görevlerini yerine getirirken topluma örnek olacak bir duruş sergilemeleri beklenirken, bu tür ayrımcı ve nefret dolu ifadeler kabul edilemez. Bu vesileyle, söz konusu açıklamaları en güçlü şekilde kınıyor; akademik etik ve toplumsal değerleri hedef alan bu açıklamayı yapan kişi için gerekli adımların atılmasının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum."

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş

"BU ÇİRKİN HADİSEYİ KINIYORUM"

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, söz konusu ifadeleri şiddetle kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi 23 yıldır hak ve özgürlükler noktasında da devrim niteliğinde adımlar attık. Bu ülkede bazı haklar kolay kazanılmadı. Kamuda, üniversitelerde başörtüsü özgürlüğü de büyük bir mücadelenin mahsulüdür. Münferit bir saygısızlık olarak açıkça değerlendirdiğimiz bu tür yaklaşımlar karşısında gereken her türlü adımı atacağız. Bu sözde akademisyenin kullandığı ifadeler, hiçbir şekilde şehrimize mal edilmemelidir. Hiç kimsenin köhne fikirleriyle Aydın'ımızın adını kirletmesine müsade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem

"AYDINER'İ LANETLİYORUZ"

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ise Aydıner'in sözlerini sert bir şekilde kınayarak, bu hakaretleri aynen kendisine iade ettiklerini belirtti. Erdem, "Başörtülü bacılarımıza ve AK Parti'mize yaptığı hakaretlerden dolayı Doç. Dr. Mehmet Aydıner'i kınıyor ve lanetliyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır" diyerek devlet kurumlarının bu konuda gerekli işlemleri yapacağını ifade etti.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

ADÜ İlahiyat Fakültesi 1.Sınıf Öğrencisi Vera Beyza Öztürk (22), "Başörtüsü takmak kişinin inançları doğrultusunda Türkiye'de özgürlüğü ve hakkıdır. Bu kişi de benim gibi başörtülü kişilerin haklarını kısıtlayacağını söyleyerek bunu itiraf ediyor. Bu doğrultuda gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Sezai Karakoç'un da dediği gibi "Bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız" açıklamasında bulundu. İlahiyat fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Nuran Çağlar (21) ise "Başörtülü öğrenciler olarak tüm eğitim alanlarında hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Bu yapılan yanlışı kınıyorum" diye konuştu.