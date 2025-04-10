İncirliova Belediye Başkanı Kaya: 5 milyon liralık faizden kurtuluyoruz

AYDIN'DA İncirliova Belediyesi, CHP'li belediye meclis üyelerinin inadı nedeniyle her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödemek zorunda kaldığı 5 milyon TL civarında faiz yükünden Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimi ile kurtulacak.

"ÇÖZÜME YANAŞMIYORLAR"

İNCİRLİOVA Belediyesi'nde yapılan Nisan Ayı olağan meclis toplantısında Başkan Aytekin Kaya; belediyeye ait İncir-Bel şirketinin SGK'ya olan borçlarının yapılandırılması ve bu sayede belediyenin her ay ödemekte olduğu faiz yükünden kurtulması için, SGK'ya arsa devrine ilişkin

belediye meclisinden yetki istedi. Oy çokluğu ile kabul edilen gündem maddesi ile Başkan Kaya, meclisten istediği yetkiyi aldı. Başkan Kaya, aldığı yetki ile şirkete ait borçları yapılandırarak İncirliova Belediyesi'ni yapılan her ay 5 milyon TL'yi bulan faiz yükünden kurtaracak. Böylelikle aylardır faiz ödemelerine giden İncirliovalı vatandaşların parası İncirliova'ya hizmet ne vatandaşların vatandaş için kullanılacak.

Başkan Kaya, "Maalesef CHP grubuna mensup meclis üyesi arkadaşlar çözüme yanaşmadı. Bu çözümsüzlük İncirliova için her ay 5 milyon TL'ye mal oldu. Üstelik bu lük milyon milpara kuru bir inat, kısır bir siyaset yüzünden boşu boşuna sadece faiz ödemelerine gitti. Meclisten aldığımız yetki ile her ay faize giden para artık hizmete dönüşecek" dedi.