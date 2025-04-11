Aydın ADÜ'deki çağ dışı akademisyen uzaklaştırıldı!

"BU 28 ŞUBAT ZİHNİYETİDİR"

Başörtülü öğrenciler adına tepkiyi dile getiren Vera Beyza Öztürk, "Başörtülü bir akademisyen adayına yönelik sergilenen ahlak dışı ve ideolojik tavır 28 Şubat zihniyetinin halen pusuda beklediğini, fırsat kolladığını göstermektedir. Artık o eski Türkiye yok. Milletin inancını tahkir eden, kamusal alanda dışlamaya çalışan bu zihniyet çoktan tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Bu milletin evlatları yıllarca başörtüsü yasağı ile zulme uğradı, eğitim hakları ellerinden alındı, hayalleri ellerinden çalındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu utanç son buldu. Kazanımlarımızdan asla geri adım atmayız. Bugün üniversitelerde bu zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir ki; Bizler Cumhurbaşkanımızın davasına inanmış, onun mücadelesinden ilham almış gençleriz. Ne kazanımlarımızdan taviz veririz ne de bu karanlık zihniyete bir alan açarız" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞINDAN KINAMA

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Hatice Güneş de meslektaşının başörtülülere yönelik söylemlerini kınadı. "Başörtüsüne uzanan eller kırılsın" diyen Prof. Dr. Güneş, "Yaratılmışların en şereflisi olan insan, birbirinin dinine ve inancına saygı gösterir. Başörtüsü hiçbir zaman herhangi bir siyasi ideolojinin aracı değildir. Başörtüsü islamın temsili, Allah'ın bir emridir. Biz bu emri yerine getiren insanlarız. Biz 'herhangi bir siyasi parti ya da düşünce değiştiğinde başımızı açacaklar mı?' diye korku içinde yaşamak istemiyoruz. Biz siyasilere boyun eğmek istemiyoruz. Baş örtüsüne uzanan eller kırılsın diyorum. Ben ilmimle konulmak isterim, başörtümle değil. Benim başımda örtü olabilir ama beynimin içi bilimle, ilimle doludur. Ben devletime, milletime hizmet etme amacındayım" diye konuştu.