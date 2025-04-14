O uygulamaya aman dikkat! Aydın'da yüzlerce kişi 'Stonex' mağduru oldu

İlçedeki çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan saadet zincirinin başlangıcı olduğu için üzgün olduğunu belirten Bozdağ, "Kendisini Beyza Soylu ismiyle tanıtan bir kadınla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Bana Stonex adlı uygulamadan bahsetti. Uygulamanın 2016 yılında İstanbul Borsası'na girdiğini, yetki belgesi olduğunu ve yasal olduğunu söyledi. Ben bu uygulamaya girdiğimde 300 lirayla başladım.