Efeler Belediyesi’nde işçiye taksit taksit maaş

Aydın'ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından merkez ilçede kurulan Efeler Belediyesi, 2014'ten bu yana CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. 2014 ve 2019'daki yerel seçimleri kazanan CHP'li başkanlar, kurumun sigorta ve vergi borçlarını ödemeyince 31 Mart seçimlerinden sonra belediye adeta borç batağına saplandı.

KASADA PARA KALMADI

Borçlara karşılık son 4 ay içerisinde İller Bankası aracılığıyla Efeler Belediyesi'ne gönderilmesi gereken ödeneklerden yapılan kesintiler toplamda 130 milyon liraya ulaştı. Belediyeye bu ay İller Bankası'ndan gerçekleşmesi beklenen 66 milyon 381 bin liralık ödemeden yaklaşık 23 milyon lira kesinti yapıldı. Belediyenin kasasında Nisan ayında 43 milyon lira kaldı. Sadece personel giderleri yaklaşık 80 milyon lirayı bulan Efeler Belediyesi'nde yaşanan mali sıkıntılar üzerine belediye yetkilileri, personel maaşını taksit taksit ödeme kararı aldı.

İŞÇİLERE YARIM MAAŞ

Efeler Belediyesi'nden personele yapılan bilgilendirmede, belediye şirketi bünyesinde görev yapan personel için maaş ödemelerinde farklı oranlar uygulanacağı bildirildi. Ödeme planına göre Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçe, Mezarlıklar ve Veterinerlik Müdürlükleri'nde çalışan personellerin maaş alacaklarının 4'te 3'lük kısmı hesaplara yatırılacak. Diğer müdürlüklerde görev yapan şirket personelininse maaşlarının yarısı ödenecek. Başkan yardımcıları, müdürler, memurlar, sözleşmeli personeller ve kadrolu işçiler de bu ayki maaşlarının yalnızca yarısını alabilecek. Geriye Kalan maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir tarih verilmezken çalışanlar arasında söz konusu durumun huzursuzluğa yol açtığı öğrenildi.