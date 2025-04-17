82 yaşında hamaratlığıyla gençlere taş çıkartıyor

AYDIN Atatürk Kent Meydanı'nda Turizm Haftası kapsamında stant açıp sepet tasarımlarıyla dikkat çeken Çilem Taşdemir, ailesiyle birlikte el emeği ürünler ortaya koyuyor. "Sepet yapmak bana terapi gibi geliyor" diyen Taşdemir, "Eskiden gazete kağıdından yapıyorduk, şimdi ise paketleme kağıdından yapıyoruz. Suni bambu da deniyor. Ortalama bir sepeti yapmak 1 ila 1,5 saatimi alıyor" dedi. 82 yaşındaki annesi Aysel Demir ise gençlere taş çıkartan enerjisiyle dikkat çekiyor. Demir, "Gençliğimden beri sepet yapıyorum, çocuklarıma da öğrettim" dedi.