  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın 82 yaşında hamaratlığıyla gençlere taş çıkartıyor

82 yaşında hamaratlığıyla gençlere taş çıkartıyor

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

82 yaşında hamaratlığıyla gençlere taş çıkartıyor
AYDIN Atatürk Kent Meydanı'nda Turizm Haftası kapsamında stant açıp sepet tasarımlarıyla dikkat çeken Çilem Taşdemir, ailesiyle birlikte el emeği ürünler ortaya koyuyor. "Sepet yapmak bana terapi gibi geliyor" diyen Taşdemir, "Eskiden gazete kağıdından yapıyorduk, şimdi ise paketleme kağıdından yapıyoruz. Suni bambu da deniyor. Ortalama bir sepeti yapmak 1 ila 1,5 saatimi alıyor" dedi. 82 yaşındaki annesi Aysel Demir ise gençlere taş çıkartan enerjisiyle dikkat çekiyor. Demir, "Gençliğimden beri sepet yapıyorum, çocuklarıma da öğrettim" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA