Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor

AYDIN'IN sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Aydın Şehir Hastanesi inşaatında sona gelindi. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından inşa edilen hastane iç tefrişatının da tamamlanmasının ardından bin 300 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlayarak kentte sağlık hizmetlerine güç katacak. Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve gerektiğinde 1400 yatak kapasitesine çıkabilecek olan hastane 2 bin 269 araç kapasiteli otoparkı ile de hastalara ve yakınlarına rahatlık sunacak.