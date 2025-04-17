‘Efeler Diyarı’ emniyetine yeni hizmet binası

AYDIN Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında incelemelerde bulundu. Efeler ilçesi Işıklı mahallesinde yapım çalışmaları devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatını ziyaret eden Vali Canbolat'a İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan eşlik etti. Vali Canbolat, proje alanında incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnşaat sürecinin detaylarını yerinde değerlendiren Vali Canbolat, projenin bölgenin emniyet hizmetlerine sağlayacağı katkıya vurgu yaptı.