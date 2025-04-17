Nazilli’de insanlık dışı saldırı! Önce dövüp, sonra yakmaya çalıştılar

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan korkunç olayda, bir şahsı döven ve ardından üzerine benzin dökerek yakmaya çalışan 3 kişi tutuklandı. Olay, Nazilli İsabeyli Mahallesi Çobanlar mevkiinde meydana geldi. H.P., Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelerek aynı mahallede oturduğu bir grup tarafından darp edildiğini, 33 bin TL parasına el konulduğunu ve üzerine benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığını söyledi. Yapılan incelemelerde, H.P.'nin vücudunda kısmi yanık izleri bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

H.P.'NİN ihbarı üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin F.İ., C.G., M.E.K. ve A.A. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, saldırganları bulmak için hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyonla M.E.K. ve A.A. Çobanlar Mahallesi'nde, F.İ. ve C.G. ise Sultanhisar ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Nazilli Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden F.İ., C.G. ve M.E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A. serbest bırakıldı. Vücudunda yanıklar oluşan H.P.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor