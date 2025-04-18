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Haberler Aydın Mantolama kavgasında bir kişi cezaevine gönderildi

Mantolama kavgasında bir kişi cezaevine gönderildi

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Mantolama kavgasında bir kişi cezaevine gönderildi
AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiye yaralayan saldırgan tutuklandı. Bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., H.Ç. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanırken H.Ç. ise kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri H.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen G.Ç.'yi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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