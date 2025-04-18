Mantolama kavgasında bir kişi cezaevine gönderildi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiye yaralayan saldırgan tutuklandı. Bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., H.Ç. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanırken H.Ç. ise kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri H.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen G.Ç.'yi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.