Civciv baronları yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belgesiz bir şekilde kaçak olarak civciv ve tavuk üretimi yapan ve piyasaya süren 5 kişi yakalandı. İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü, Hacıaliobası Mahallesi'nde üretim ruhsatı ve belgesi olmadan 4 bin civciv ve 8 bin tavuk beslendiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe tarım müdürlüğü, jandarma ekiplerinin de desteğiyle, üretim yerine baskın yaptı. Ekiplerin detaylı incelemesinde, binlerce civciv ve tavuğun belgesinin bulunmadığı tespit ederek, imha işlemi uyguladı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Jandarma ekipleri, yetiştirici 5 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından şahıslar Aydın Adliyesine getirildi. Bu esnada biri adliye kapısında gazetecilere "Tek suçumuz civciv satmak. Tavuk satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalayamıyorlar, fakat civciv baronlarını yakalıyorlar. İşte civciv sattığımız için ellerimize vurdukları kelepçe" dedi