Genç beyinler üretiyor, EFEMİS büyüyor! Bir okuldan daha fazlası

Aydın'ın Efeler ilçesinde pandemiyle birlikte sıvı sabun, katı sabun, yüzey temizleyici ve kolonya üretimine başlayan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılından bu yana üretim yolculuğunda önemli bir mesafe kat ederek sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçti. 100 tonluk yıllık üretim kapasitesine ulaşan okul, 8 öğretmen ve 75 öğrenciyle adeta fabrika gibi çalışıyor. Üreten, kazandıran ve bölgesine değer katan okulun EFEMİS markası, kısa vadede Aydın'daki tüm okulların temizlik malzemesi ihtiyacını karşılama hedefine ulaştı. Şimdi ise hedef daha büyük: EFEMİS, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı hedefleyen güçlü bir model haline geldi.

FABRİKA GİBİ OKUL

Mimar Sinan MTAL Müdür Başyardımcısı Adem Demirbilek, Kimya Bölümünde 8 öğretmen ve yaklaşık 75 öğrencinin çalıştığını belirtti. Demirbilek, "Okulumuz adeta fabrika gibi işliyor. Ürettiğimiz sıvı sabun, katı sabun, yüzey temizleyici ve kolonya gibi temizlik ürünlerimizi, Efeler başta olmak üzere tüm ilçelere gönderilerek eğitim kurumlarının hijyen ihtiyacına çözüm oluyoruz. Döner sermaye işletmesi kapsamında yapılan üretimlerden elde edilen gelirle öğretmenler ve öğrenciler ücret alıyor; öğrenciler eğitim alırken aynı zamanda ciddi gelir elde etme imkânına kavuşuyor. Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de emeklerinin karşılığını alıyor" dedi.

DESTEK BEKLİYORLAR

EFEMİS sadece üretimle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Aydın Valiliği ve iş insanlarının katkılarıyla Afrin'e 12 ton sıvı sabun gönderen okul, pandemi döneminde de bölgedeki temizlik malzemesi ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağladı. Erasmus Plus projesi kapsamında bölüm öğretmenleri Macaristan'da enstrümantal analiz eğitimi aldı. Şimdi hedef, üretimi daha bilimsel ve kaliteli bir seviyeye taşımak. Bunun için okul, modern bir laboratuvar kurulması yönünde destek bekliyor.

GELECEĞİN KİMYAGERLERİ

KİMYA Günü ve Kimyagerler Haftası kapsamında okul bahçesinde geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Nahit Menteşe, Gazipaşa, Adnan Menderes, Mehmet Akif Ersoy, Dr. Mürrüvet, Efeler, Mustafa Kiriş ve Cumhuriyet Ortaokulu'ndan yüzlerce öğrenci, okulun Kimya Teknolojisi Atölyesi'ni ziyaret ederek üretilen ürünleri inceledi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın da katıldığı programda, öğrencilerin staj dönemlerinde yaptıkları analizler de stantlarda sergilendi. Aynı zamanda bölgedeki sanayi kuruluşları da stant açarak okul-sanayi iş birliğine katkı sundu. Ayrıca okul-sanayi iş birliği kapsamında çeşitli sektör temsilcileri de stant kurarak öğrencilere destek verdi.